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    YaşamYumurtanın tanesini 50 liraya satıyorlar! Paraya para demiyorlar
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    Yumurtanın tanesini 50 liraya satıyorlar! Paraya para demiyorlar

    Denizli Horozu yetiştiriciliğine 9 yıl önce hobi olarak başlayan girişimci Mustafa Serttürk, Antalya'nın Kumluca ilçesinden yurtdışına horoz yumurtasının tanesi 50 TL’ye satıyor.

    21.02.2022 - 16:05 | | İHA
    Yumurtanın tanesini 50 liraya satıyorlar! Paraya para demiyorlar

    Mustafa Serttürk, yaklaşık 9 yıl önce hobi olarak başladığı Denizli Horozu yetiştiriciliğinde, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışına satışlar yapıyor. Serttürk, 4 yıl önce sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Taylandlı Mansod Lambensa, Lerson Moohammadare ve diğer arkadaşlarına yılda 100 adet yumurta gönderiyor. Tayland'dan Mustafa Serttürk'ü hem ziyaret hem de tanesine 50 TL vererek yumurta almak için Kumluca'ya geliyorlar.

    Yumurtanın tanesini 50 liraya satıyorlar Paraya para demiyorlar

    "Hem hobisi hem para kazanıyor"

    Ocak - mayıs aylarında devamlı yumurta satışı yaptığını kasım, aralık aylarında tavukların tanesini 500- 700 TL horozların tanesini ise 800 ile bin 500 TL arasında sattığını söyleyen Mustafa Serttürk, hem hobi olarak hem de para kazandığını, yumurtanın tanesini 25 ile 50 TL arasında sattığını söyledi.
    Geçen hafta Almanya ve Endonezya'ya yumurta gönderdiğini gelecek hafta tekrar Tayland'da sevkiyatı olduğunu bunun için hem mutlu hem de gururlu olduğunu belirten Mustafa Serttürk, "Bulunduğu tüm ortamlarda her yerde milli ırkımızın adını ve Kumluca'mızın adını duyurmaya devam edeceğim" dedi.

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