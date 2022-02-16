Vitir namazı nasıl kılınır? Vitir kaç rekat? Yatsıdan farkı nedir?

Vitir namazının namaz içindeki uygulamaları, öteki vakit namazlarına nazaran, biraz daha farklıdır. Vitir namazı yalnız kılınır fakat Ramazan aylarında cemaatle birlikte kılınabilmektedir.

Vitir Namazı Nasıl Kılınır?

1. Rekat

- İlk önce, ‘’ Niyet ettim Allah rızası için Vitir namazını kılmaya’’ şeklinde niyet edip, sonrasında ‘’ Allahu Ekber’’ biçiminde tekbir getirerek namaza başlanır.

-Tekbir alınır iken, erkekler için eller, avuç içi kıble yönüne bakacak biçimde olmalıdır. Kadınlar ise, eller göğüs hizasında olmak üzere, kıble yönüne bakacak biçimde tekbir alınmalıdır.

- Ellerin bağlanmasından sonra, Sübhaneke duası okunur.

- Sonrasında Euzü Besmele çekilerek, Fatiha Suresi okunur ve ‘’ Amin ‘’ denir.

- Daha sonra Kur’an’ da bulunan namaz surelerinden biri okunur ve ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek, rükuya gidilir.

- Rükuda ise 3 kez ‘’ Sübhane Rabbiye’l-Azim’’ denilir ve kişi doğrulur. Doğrulur iken, ‘’ Semi Allahu li-men hamideh ‘’ denir. Kişi tam olarak doğrulduğunda ise, ‘’ Rabbena leke’l hamd’’ deyip, sonrasında ‘’ Allahu Ekber’’ diyerek secdeye gider.

- Secdede 3 kez ‘’ Sübhane rabbiyel-a ‘la ‘’ denir. ‘’Allahu Ekber’’ denilerek oturup, tekrar secdeye gidilir. Secdede tekrar 3 kez ‘’ Sübhane rabbiyel-a ‘la’’ denilir. Daha sonra ‘’Allahu Ekber’’ denilerek secdeden ayağa kalkılır. Böylelikle 2. rekat başlamış olur.

2. Rekat

- Ayağa kalkıldığında eller bağlanıp, besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur.

- Daha sonra Kur’an ‘daki namaz surelerinden biri okunur.

- ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek, rükuya gidilir.

- Rükuda 3 kez ‘’ Sübhane Rabbiye’l-Azim’’ denir ve kişi doğrulur.

- Doğrulur iken, ‘’ Semi Allahu li-men hamideh’’ denir. Kişi tam doğrulduğunda ise, ‘’ Rabbena leke’l hamd’’ der ve sonrasında ‘’ Allahu Ekber denilerek, secdeye gidilir.

- Secdede ise 3 kez ‘’ Sübhane rabbiyel-a’la ‘’ denir. Sonrasında ‘’Allahu Ekber’’ denilerek oturulur.

Tekrar ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek, secdeye gidilir ve secdede 3 kez ‘’ Sübhane rabbiyel-a ‘la ‘’ denir.

‘’ Allahu Ekber’’ denilerek oturulur ve Ettehiyyatü duası okunur. Secdeden ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek kalkılır. Böylelikle 3. rekat başlar.

3. Rekat

- Eller tekrar bağlanarak, besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur ve sonrasında Kur’an‘dan bir sure okunur.

- Secdeye gitmeden tekrar ‘’ Allahu Ekber’’ diyerek tekbir alınır. Kunut duaları okunur ve Rükuya gidilir.

-Rükuda 3 kez ‘’Sübhane Rabbiye’l-Azim’’ denilir ve kişi doğrulur.

- Doğrulur iken, ‘’ Semi Allahu li-men hamideh’’ denir. Kişi tam doğrulduğunda ise, ‘’ Rabbena leke’l hamd’’ denir. Sonrasında ‘’ Allahu Ekber’’ denilip, secdeye gidilir. Secdede ise 3 kez, ‘’ Sübhane rabbiyel-a ‘la’’ denir.

- ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek oturulur ve tekrar ‘’ Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede ise 3 kez ‘’ Sübhane rabbiyel-a ‘la’’ denir.

- ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek oturulur. Ettehiyyatü, Allahumme Salli ve Barik duaları ve Rabbena duaları okunur.

- Dualar bittiğinde, baş önce sağ tarafa çevrilip, ‘’ Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah’’ denilir, sonra sol tarafa çevrilip yine ‘’ Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah’’ denilip, selam verilir.

Böylelikle Vitir namazı kılınmış olur.

Vitir Namazı Kaç Rekat?

Yatsı namazının ardından kılınan Vitir namazı, 3 rekat olarak kılınır.

Vitir Namazının Yatsı Namazından Farkı Nedir?

Vitir namazının yatsı namazından farkı, ayakta iken Kunut duasının okunuyor olmasıdır.