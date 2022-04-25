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    YaşamVan'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı
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    Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı

    Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği kaçak akaryakıt operasyonunda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi; 3 şüpheli de gözaltına alındı.

    25.04.2022 - 11:49 | | Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)
    Van'da 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 3 gözaltı

    İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'deki mahallede kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Depo olarak kullanılan, F.K., Y.D. ile O.K.'ye ait adreslerde yapılan aramalarda 550 litre motorin ile 80 litre motor yağı ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı, kaçak akaryakıta da el koyuldu.

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