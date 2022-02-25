°
Şehir seçiniz
    BİST1.9173.52EURO15.81-0.20USD14.100.59ALTIN865.461.19
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam'Usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon: 17 gözaltı
    HaberlerYaşam Haberleri 'Usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon: 17 gözaltı
    ABONE OL

    'Usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon: 17 gözaltı

    Ankara'da, sağlıklı kişilere rüşvet karşılığında usulsüz sağlık raporu hazırlayan, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

    25.02.2022 - 11:17 | | DHA
    'Usulsüz sağlık raporu' çetesine operasyon: 17 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başkentteki hastanelerde ve özel tıp merkezlerinde görevli doktor, hemşire, sekreter, teknisyen, hasta bakıcı gibi çalışanların da aralarında bulunduğu çetenin, hastalığı bulunmayan kişilere para karşılığında usulsüz sağlık raporu çıkardığı bilgisine ulaştı. Çete üyeleri polis tarafından teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 1 yıl süren takipte çete liderinin emekli belediye çalışanı V.E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin rapor talebinde bulunan kişilere hastaneye gitmeden rastgele hastalık teşhisi koyup, para karşılığında usulsüz iş göremezlik raporu, heyet raporu ve engelli sağlık raporu hazırladığı belirlendi.

    Şüphelilerin adreslerine bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çete lideri V.A. ile aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. V.A.'nın evinde yapılan aramada, çok sayıda kimlik, sahte belge ve rapor ile rapor almak için başvuruda bulunan kişilerin bilgilerinin bulunduğu dosyalar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin evlerinde ise, başka kişiler adına düzenlenmiş 200 sağlık raporu, çeşitli özel tıp merkezlerine ait çok sayıda doktor kaşesi, başka kişiler adına alınmış kredi kartları ve usulsüz rapor verilen kişilerin bilgilerinin yer aldığı ajandalar bulundu.

    Usulsüz sağlık raporu çetesine operasyon: 17 gözaltı

    600 KİŞİYE USULSÜZ RAPOR

    Şüphelilerin yaklaşık 600 kişiye hasta olmadıkları halde usulsüz rapor düzenlediği ve kamuyu 5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Usulsüz rapor alan 600 kişiden 300'ünün 57 farklı ilden olduğu, Ankara'ya hiç gelmeden telefonda bilgi vererek rapor aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin şehir dışından rapor almak için başvuranları, rapor düzenleneceği gün hiçbir resmi işlem yapmamaları konusunda uyardıkları öğrenildi. Rapor düzenlenen kişiler arasında ise polis, asker ve adliye çalışanlarının olmamasına dikkat edildiği belirlendi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, sahte rapor alanlar hakkında da işlem yapıldığı belirtildi

      GÜNCEL HABERLER

      Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

      Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

      Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

      Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace telefonda görüştü

      Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

      Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

      Rusya şimdi de ABD, Kanada ve Avrupa'ya savaş açıyor! Düğmeye bastı

      Sıradaki Haber
      Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

      Yılan adası nerede? İşgal edilen Ukrayna Yılan Adası’nın (Serpent Adası) haritadaki konumu ve Türkiye’ye uzaklığı

      Sıradaki Haber
      Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

      Ukrayna-Rusya savaşında son durum! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Saldırı güçleri git gide zayıflıyor

      Sıradaki Haber
      EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

      EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu! Tek tek açıklandı

      Sıradaki Haber