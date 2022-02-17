Ünlü isim dolandırıcıların hedefi oldu! Parolalı tuzak

İstanbul Şişli'de 4 Şubat günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcıları tarafından aranan Özel bir üniversitesinin Sosyoloji Bölümü başkanı olan 65 yaşındaki Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıtan dolandırıcı, Narlı'ya parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Doktora, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu. Dolandırıcı ardından tüm paralarının bir hesapta birleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"BARIŞ- PINAR" PAROLASIYLA DOLANDIRDILAR

Daha sonra dolandırıcı yaşlı kadına aralarında bir parola belirleyeceklerini telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını belirtti. Parolanın da "Barış- Pınar" olduğunu söylemesinin ardından, Narlı özel bir bankanın Etiler Şubesine giderek, tüm parasını çekti. Kasadaki değeri binlerce lira olan 2 adet burma bilezik, altın köstekli gerdanlık ve reşat altın uçlu kolyeyi aldı.

Telefondaki polis, paraların ve altınların kriminal incelemeye gideceğini söyleyerek Narlı^nın ikametine gelen polislere kod adını söyleyerek, çantayı teslim etmesin istedi. Barış Pınar'ı harekatından dolayı bu parolayı verdiklerini söyleyen sözde polis, 'Siz vatan için önemli bir görev yapıyorsunuz' gibi sözler sarf etti. Kapısına gelen sözde polisin Barış demesi ardından Pınar cevabını veren Narlı, çantayı polise teslim etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ardından yeniden aranan doktor, başka bir bankadaki hesabının daha olduğunun tespit edildiğinin söylenmesi üzerine avukat arkadaşını arayan Narlı, dolandırıldığını anladı. Polislere haber veren ünlü doktor, telefonda uzun süre konuştuğu şahsın tespit edilmesini sağladı. Numaranın kayıtlı olduğu Mustafa S. isimli şahıs gözaltına alınırken, genç adamın olayın yaşandığı gün bir AVM 'de olduğunu, şikayetçinin kapının önünde karşılaştıklarında kendisine poşeti teslim ettiğini söyledi. Dolandırıcılıkla alakası olmadığını kaydeden S. hakkındaki soruşturma sürüyor. (Dilek Yaman Demir-Sabah)