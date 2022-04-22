Ünlü iş insanının kızı, kazada hayatını kaybetmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir, Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Ozan T.'nin kullandığı TIR'a, arkasından gelen otomobil çarpmış ve otomobilin ön kısmı TIR'ın altında sürüklenmişti.

Sürücü ve yan koltuktaki kadın yolcu araç içinde sıkışmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içinden çıkartılan Öykü Koçali olay yerinde hayatını kaybetmiş, durumu ağır olan araç sürücüsü ise hastaneye kaldırılmıştı.

ÖYKÜ KOÇALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Bugün trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali Sarıyer'de son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Öykü Koçali'nin ailesi ve arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

Koçali, Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.