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    YaşamÜnlü güzellik firmasına dolandırıcılık operasyonu!
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    Ünlü güzellik firmasına dolandırıcılık operasyonu!

    Kırşehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Konya, Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere 18 ilde güzellik firmasına yönelik düzenlenen 'Dolandırıcılık' operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı.

    03.03.2022 - 16:04 |
    Ünlü güzellik firmasına dolandırıcılık operasyonu!

    Edinilen bilgiye göre merkezi İstanbul'da bulunan ve ülke genelinde de şubeleri olan bir güzellik firmasına 'Dolandırıcılık' yapıldığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

    Ünlü güzellik firmasına dolandırıcılık operasyonu

    Şüphelilerin kendilerini farklı sıfatlarla tanıtarak güzellik merkezine gelen kişilere 'abonelik' adı altında sözleşme imzalatıp dolandırdığı tespit edildi. Çoğunu kadınların oluşturduğu ve yönetici kadronun da aralarında yer aldığı 43 kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

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