Ümraniye'de gecekonduda yangın paniği! Diğer binalara sıçradı

Yangın, saat 03.30 sıralarında Huzur Mahallesi Volkan Caddesi'nde bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondunun önünde bulunan doğalgaz kutusunda sızma nedeniyle yangın çıktı. Yükselen alevler doğalgaz kutusunun yanında bulunan 2 elektrikli bisiklete sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İGDAŞ ekipleri ise olay yerine gelerek gazı kesti. Yangın sonucu bina önündeki 2 elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Daire sakini İsmail Loş, "Evden çıktığımda her yer yanıyordu. Önce burası yanmış, ondan sonra motorlar yandı. Motosikletler benzinli değil elektrikliydi. Doğalgazdan çıktı yangın sonra motorlara sıçradı. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

YANDAKİ BİNALARA SIÇRADI

2 katlı gecekonduda çıkan yangın, yanındaki iki binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekondunun çatısından yükselen dumanlar kısa sürede aleve dönüştü. Yandaki binalara da sıçrayan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 1 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yanan binada büyük çapta hasar meydana gelirken, çevresindeki 2 binada alevlerden etkilendi. İtfaiye olay yerinde tedbir amaçlı uzun süre soğutma çalışması yaptı.

"KENDİMİ DIŞARIYA ZOR ATTIM"

Yangının sıçradığı binalardan birinde yaşayan İskender Yılmaz, "Telefonla aradılar beni, uyandığımda duman almış başını gidiyordu. Kendimi dışarıya zor attım. Allahtan çocuklar evde yoktu. Hepsi karşıdaydı. Ben tek kaldım burada. Kendimi dışarıya attıktan sonra baktım ki yangın var. İtfaiye ekipleri geldiler. Sağ olsunlar söndürüyorlar şu an. Yan binada 6-7 kişi vardı. Onlar tam yangın başlamadan önce çıkmışlar. En son ben çıkmıştım. Çok duman olmuştu. Dumandan bayağı zehirlendim. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bina boş, kimse yok. Bekliyoruz inşallah yandaki binaya sıçramaz" şeklinde konuştu.