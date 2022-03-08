Uçakta iğrenç olay! Haberler sonrası mahkemeye koştu

İsviçre'den transit olarak Türkiye'ye, sonrasında da İsrail'e giden uçakta iddiaya göre İsviçre'de bankacı olarak çalışan 64 yaşındaki Claude T., hostes olarak görev alan 26 yaşındaki Yelda Y.'ye çirkin bir taciz girişiminde bulunmuştu.

Meydana gelen olayda 11 Şubat tarihinde Türkiye'ye doğru yola çıkan uçakta genç hostes içecek servisi yaptığı esnada iddiaya göre Claude T., genç kadının eteğinin altından fotoğrafını çekmeye çalışırken patlayan telefon flaşıyla yakayı ele vermişti.

Yelda Y.'nin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında suçlamayı kabul etmeyip kameranın kendiliğinden açıldığını söyleyen bankacı, 150 bin lira güvence miktarını 10 gün içinde yatırma şartıyla serbest bırakılmıştı.

TACİZ OLAYINDAN SONRA HAKİMLİĞE KOŞTU

Hakimliğin belirlediği güvence miktarını yatıran Claude T., hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili çıkan haberler sonrası harekete geçti. Hem İsviçre hem de İsrail vatandaşı olan bankacı, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak olayla ilgili internette yer alan haberlerin kaldırılması için 'erişimin engellenmesi' talebinde bulundu.

Avukatı aracılığıyla Hakimliğe ilettiği dilekçede Claude T., haberlerde yazılan iddiaların asılsız olduğunu ve şikayetçi Yelda Y.'nin de 21 Şubat 2022 tarihinde şikayetinden vazgeçtiğini iddia etti.

İSVİÇRE'DEKİ TÜRKLERDEN ÇEKİNDİ

Claude T.'nin dilekçesinin devamında kişilik haklarına, şeref ve saygınlığa yönelik saldırı niteliğindeki ifadelerin bütün dünyanın kolayca ulaşabileceği internet mecrasında yanlış algıya sebebiyet verdiği ve meydana gelen olayın haberlerde saptırılarak anlatıldığı aktarıldı. Ayrıca dilekçede oldukça fazla sayıda Türk nüfusunun yer aldığı İsviçre'de yaşayan Claude T.'nin çıkan haberlerde kimlik bilgilerinin, bankadan çalışıyor oluşunun ve yaşına ilişkin bilgilerin yer almasından dolayı kamu nezdinde direk olarak hedef gösterildiği belirtilerek olayla ilgili haberlere erişim engeli getirilmesi talep edildi.

HAKİMLİKTEN RED CEVABI

İsviçreli bankacının avukatı aracılığıyla ilettiği dilekçedeki talebini değerlendiren Hakimlik ise konuyla ilgili internette yayımlanan haberlerin kaynağı olan web sitesini üzerinde yapılan araştırma neticesinde talebe konu haber içeriğinde hakaret ve kişinin onur, gurur ve saygınlığını rencide edecek sözlere yer verilmediğini açıklandı.

Hakimlik, söz konusu haber içeriğinin Anayasal güvence altında bulunan 'Haber alma-verme, yorum ve eleştiriyle ifade, ifadeyi açıklama hürriyetleri' kapsamında kaldığını, talep eden hakkında kişilik haklarını ihlal eden unsura rastlanmadığını ve talep eden vekilinin iddialarının soyut ve dayanaksız kaldığı gerekçeleriyle talebin reddine karar verdi.