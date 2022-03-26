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    YaşamTrabzon'da kaya faciası! Hepsi hayatını kaybetti
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    Trabzon'da kaya faciası! Hepsi hayatını kaybetti

    Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

    26.03.2022 - 18:58 | | İHA
    Trabzon'da kaya faciası! Hepsi hayatını kaybetti

    Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzonda kaya faciası Hepsi hayatını kaybetti

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