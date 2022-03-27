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    YaşamTerhisine 80 gün kalan askerin baba evine cenazesi gitti
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    Terhisine 80 gün kalan askerin baba evine cenazesi gitti

    Şırnak Uludere’de vatani görevini yerine getirirken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Tankçı Er Enis Alkır son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı.

    27.03.2022 - 18:59 | | İHA
    Terhisine 80 gün kalan askerin baba evine cenazesi gitti

    2.Sakarya Mahallesi’ndeki Bağlarbaşı Camisi’nde ikinci vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı’na defnedilen Tankçı Er Enis Alkır’ın 20 yaşında olduğu ve terhisine 80 gün kaldığı öğrenildi.

    Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Gülyazı 48. Hudut Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini ifa ederken gece uykusunda geçirdiği kalp krizinin ardından yaşama veda eden Tankçı Er Enis Alkır için cenaze töreni düzenlendi. Baba ocağı evinde helallik alındıktan sonra Bağlarbaşı Camisi’ne getirilen Tankçı Er Enis Alkır’ın naaşı İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi.

    Cenaze namazı öncesinde kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden Tankçı Er Enis Alkır’ın babası Ersin ve annesi Zehra Alkır taziyeleri kabul etti. Enis Alkır’ın anneannesi Nebahat Ünal torununun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

    İkindi vakti kılınan cenaze namazına Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül İlçe Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Yıldız, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel’in yanı sıra Tankçı Er Enis Alkır’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlara katıldı.

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