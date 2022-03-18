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    YaşamTEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
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    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

    TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırların da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Her iki istikamette trafiğe kapandı.

    18.03.2022 - 15:55 | | İHA
    TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

    Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi. Çok sayıda tır, otomobil ve otobüs zincirleme kazaya karıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    TEM Otoyolunda zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var

    Ekipler araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapandı. Olay yerindeki müdahaleler sürüyor.

    TEM Otoyolunda zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var

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