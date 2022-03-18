Moto kurye yasak mı, 18 Mart bugün motorlara yasak var mı? İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İstanbul Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatleri itibarıyla İstanbul'da etkili olması beklenen soğuk hava nedeniyle 9 derece civarında seyreden sıcaklığın hafta sonuna kadar 0 dereceye düşeceği öngörülüyor. Yoğun kar yağışını beklendiği İstanbul’da Vali Ali Yerlikaya kar yağışına yönelik yeni tedbirleri açıkladı.. Vali Yerlikaya 18.00-24.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi. Yerlikaya ayrıca kentte motosiklet ve moto kurye yasağının da devreye girdiğini duyurdu. Peki, moto kurye yasağı ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek?

MOTO KURYE YASAK MI?

Vali Yerlikaya 18.00-24.00 arası zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledi. Yerlikaya ayrıca kentte motosiklet ve moto kurye yasağının da devreye girdiğini duyurdu.

Kar yağışları devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da uyarılar geldi. Yerlikaya olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin can ve malı göz önünde bulunudurularak motosiklet ve moto kuryelerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Yerlikaya bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

MOTO KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da motosiklet ve moto kuryelerin çalışması yasaklandı. Yasak saat 17:30'da başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.