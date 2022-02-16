Teheccüd namazı nasıl kılınır? Hangi dualar okunur ve fazileti nedir? Farz namazları dışında kılınan namazlara nafile namazlar deniliyor. Nafile namazları ister gündüz isterseniz gece kılabilirsiniz. Nafile namazları arasında bulunan Teheccüd namazı mutlaka gecenin belirli bir vaktinde kılınmalıdır. Bu özelliğiyle diğer nafile namazlarından ayrılır.

Teheccüd Namazı Nedir?

Yatsı namazı kılındıktan uyuyup, bir süre sonra kalkılarak kılınan nafile namaza Teheccüd namazı denir. Bu nedenle halk arasında namazın diğer adı “gece namazı” olarak bilinir. Gece kıldığınız namazın Teheccüd namazı sayılabilmesi için yatsı namazını kılıp, uykuya geçmeniz gerekiyor.

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz’e farz, Müslümanlara nafile kılınmıştır. Peygamber Efendimiz, Yatsı namazını kılıp, vitir namazını kılmazdı. Yatsı namazı ile imsak arasındaki zaman dilimini üçe böler, 1/3’ünü uyur, geriye kalan 2/3’ünde Teheccüd namazı ile birlikte vitir namazını kılardı.

Teheccüd Namazı Ne Zaman Kılınır?

Teheccüd namazının vakti, yatsı namazı ile imsak vakti arasıdır. Yatsı namazını kıldıktan sonra uyuyup, imsak vaktinden önce uyanılması gerekiyor. İmsak vakti sabah namazının girdiği zamandır. Diyanet İşleri, mevsim ve saat dilimlerini göz önünde bulundurarak bazı zamanlar ezanı imsak vaktinde veya daha sonra okutabiliyor. Bunu dikkate alarak Teheccüd namazınızı imsak vaktine göre ayarlamaya dikkat ediniz.

Teheccüd namazını istediğiniz bir gece veya her gece kılabilirsiniz. Peygamber Efendimiz “Kim geceleyin uyanır ve ailesini de uyandırıp, iki rekât namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkek ile kadınlardan yazılır." müjdesini vermiştir.

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazının 2 rekâttan 8 rekâta kadar kılınması tavsiye edilmiştir. Nafile namazları 2’şer rekât olarak kılınır. Bu nedenle 4, 6, 8 veya daha fazla kılınmak istenildiğinde her 2 rekâtta bir selam verilmesi gerekiyor.

Namaza “Niyet ettim Allah rızası için Teheccüd namazı kılmaya” diye niyet edilir. İki rekâtlık sabah, akşam ve yatsının son sünneti gibi kılınır. Teheccüd namazını 4 veya daha fazla rekâtta kılmak isteyen olursa, Niyet ettikten sonra, her selamdan sonra bir daha niyet etmesi gerekmiyor. Bunun geçerli olabilmesi için rekâtlar arasında konuşma, yeme-içme gibi durumların olmaması gerekiyor.

Teheccüd namazını 4 rekat kılmak isteyenler 4 rekatlık ikindi namazının sünneti gibi kılıyorlar. İkinci rekatın sonunda tahiyyata oturduklarında “Ettehiyatu”, “Allahümme Barik” ve “ Allahümme Salli” dualarını okuyup, ayağa kalkıyorlar. “Sübhaneke” duasını okuyup “Euzu besmele” çektikten sonra Fatiha ve zamlı süreyi okuyorsunuz.

Teheccüd Namazında Hangi Dualar Okunur?

Teheccüd namazında belirli bir süre veya ayet kısıtlaması bulunmuyor. Farz namazlarında okuduğunuz sure ve ayetlerinden istediğinizi okuyabilirsiniz. Allah katında en makbul olanı hatasız ve içten okunan olduğu için burada doğru okumanız ve niyetini önemlidir.

Peygamber Efendimiz, “Farz namazlarından sonra en önemli namaz Teheccüd namazıdır” diyerek, namazın önemine değinmiştir. Bu nedenle namazda okunacak surelerin uzun olmasını ve ağır ağır okunmasını tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin sünnetini layıkıyla yerine getirmek istiyorsanız, namazda bildiğiniz en uzun sureleri yavaş şekilde okuyabilirsiniz.

Teheccüd Namazının Faziletleri Nelerdir?

Peygamber Efendimize farz, ümmetine de nafile kılınan bu namazın birçok fazileti bulunuyor.

1-Her kim gecenin bir vakti kalkıp kılarsa, Allah’ın rahmetine uğrayıp, hayırlı rızıkla şereflendirilirler.

2-Teheccüd namazını kılan erkek ve kadın, Allah'ın mağfiret ve mükâfatına nail olur.

3-Gece namazını sürekli kılan Müslüman, iyi bir insan olarak anılır.

4-Gece namazı, Allah’a itaatin göstergesidir. Kötülükleri örter ve günah işlemekten alıkoyar.