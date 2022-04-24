Taksim Metro İstasyonu’nda yangın! Ekipler sevk edildi

Korkutan yangın, saat 22.15 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nda çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle dumanlar istasyonu kapladı. Bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstasyon yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler duman tahliyesi yaptı. Çalışmaların ardından istasyon yolculara açıldı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.