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    YaşamTaciz ettiği öğrencilere 'aşkım' deyip, evlerine bırakmayı teklif ediyormuş
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    Taciz ettiği öğrencilere 'aşkım' deyip, evlerine bırakmayı teklif ediyormuş

    Eskişehir'de, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında, geçen ay başlatılan idari soruşturmada; uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları talep edildiği belirlendi. Kartaler'in, idari soruşturma raporlarına göre, tacizde bulunduğu öğrencilere 'kara gözlüm', 'aşkım' diye hitap edip, yemek yemeyi ve evlerine aracıyla bırakmayı teklif ettiği ortaya çıktı.

    16.02.2022 - 16:44 | | Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)
    Taciz ettiği öğrencilere 'aşkım' deyip, evlerine bırakmayı teklif ediyormuş

    Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kartaler, soru soran gazetecilere, "Doğru değil, benim hiçbir suçum yok" diye seslendi.

    Rehber öğretmen F.G.'nin okulda yaptığı öğrenci görüşmelerinden sonra ortaya çıkan cinsel taciz iddialarına ilişkin müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Hazırlanan müfettiş raporuna göre ise okul müdürü Mustafa Kartaler'in, kız öğrencilerin omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunarak fiziki temas sağladığı, odasında sarıldığı iddiasına ilişkin 1/30 oranında aylıktan kesme cezası istendiği öğrenildi. Ayrıca Kartaler'in, bazı öğrencileri aracıyla evlerine ve Eskişehir'e bırakma, bazılarına da 'Odamda dinlenebilirsin', 'Öğle dinlenme tatilinde birlikte yemeğe gidebiliriz' tekliflerinde bulunduğu belirlenirken, buna ilişkin de kınama cezası talep edildiği belirtildi. 

    KINAMA CEZASI

    İdari soruşturma raporunda; Mustafa Kartaler'in kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Mustafa Kartaler'in ise aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

    DİSİPLİN GEÇMİŞİ KABARIKMIŞ

    Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler'in, 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıktı. Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.

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