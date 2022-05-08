Sultan'ın şüpheli ölümüne 2 tutuklama

Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi’ndeki sitede 8 aydır dini nikahla Berk Efe T. ile yaşayan Sultan Irmak, 3 Mayıs akşamı evde ölü bulundu. 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Irmak'ın, tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Olay gecesi evde bulunan Kadir Ç. Ankara'da, Berk Efe Tekcan ile Yakup Karaca ise dün Kırşehir'in Kaman ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Sorgulanmak üzere Ankara'ya getirilen şüpheliler, suçlamaları reddederek Irmak'ın intihar ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Berk Efe Tekcan ile Yakup Karaca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kadir Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.