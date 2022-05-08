°
Şehir seçiniz
    BİST2.459-0.31EURO15.790.54USD14.930.49ALTIN904.710.89
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSultan'ın şüpheli ölümüne 2 tutuklama
    HaberlerYaşam Haberleri Sultan'ın şüpheli ölümüne 2 tutuklama
    ABONE OL

    Sultan'ın şüpheli ölümüne 2 tutuklama

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili gözaltınan alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    08.05.2022 - 17:58 | | DHA
    Sultan'ın şüpheli ölümüne 2 tutuklama

    Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi’ndeki sitede 8 aydır dini nikahla Berk Efe T. ile yaşayan Sultan Irmak, 3 Mayıs akşamı evde ölü bulundu. 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Irmak'ın, tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Olay gecesi evde bulunan Kadir Ç. Ankara'da, Berk Efe Tekcan ile Yakup Karaca ise dün Kırşehir'in Kaman ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Sorgulanmak üzere Ankara'ya getirilen şüpheliler, suçlamaları reddederek Irmak'ın intihar ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Berk Efe Tekcan ile Yakup Karaca çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kadir Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    TÜGVA binasına bombalı saldırı şüphelisi tutuklandı

    TÜGVA binasına bombalı saldırı şüphelisi tutuklandı

    First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

    First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TÜGVA binasına bombalı saldırı şüphelisi tutuklandı

    TÜGVA binasına bombalı saldırı şüphelisi tutuklandı

    Sıradaki Haber
    First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

    First Lady Biden'dan Ukrayna'ya ziyaret

    Sıradaki Haber
    Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira

    Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira

    Sıradaki Haber
    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber