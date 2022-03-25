°
Şehir seçiniz
    BİST2.176-0.03EURO16.320.00USD14.830.09ALTIN931.89-0.08
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamSinop açıklarında yunus sürüsü böyle görüntülendi!
    HaberlerYaşam Haberleri Sinop açıklarında yunus sürüsü böyle görüntülendi!
    ABONE OL

    Sinop açıklarında yunus sürüsü böyle görüntülendi!

    Sinop’ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

    25.03.2022 - 19:44 | | İHA
    Sinop açıklarında yunus sürüsü böyle görüntülendi!

    Son zamanlarda yunus ölümleriyle dikkati çeken Sinop’tan nefes aldıracak görüntüler geldi. Sinop sahillerinde karaya vuranların aksine bu yunuslar denize açılan bir balıkçı teknesine eşlik etti.

    Avlanmak için denize açılan balıkçı teknesi sevimli dostlarıyla Gerze açıklarında karşılaştı. Limana dönüş esnasında balıkçı teknesinin önünde yüzen yunus sürüsü tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptı. Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu.
    Balıkçılar da bu anları çektikleri görüntülerle kaydetti.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

    On Numara sonuçları açıklandı! 25 Mart On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları açıklandı! 25 Mart On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

    Sıradaki Haber
    On Numara sonuçları açıklandı! 25 Mart On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları açıklandı! 25 Mart On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    50 yıllık gizem 'Ay' gizemi çözülüyor! İlk kez açıldı: Hazineleri görebildik

    50 yıllık gizem 'Ay' gizemi çözülüyor! İlk kez açıldı: Hazineleri görebildik

    Sıradaki Haber
    Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, yüzde 40 artış...

    Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, yüzde 40 artış...

    Sıradaki Haber