Şeyma Demir neden öldü, Hasan Aydoğan bulundu mu? Kırşehir cinayetinde son durum: Cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu!

Kırşehir'de yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in cesedi, Kızılırmak kenarında ters kelepçeli ve ensesinden vurulmuş halde bulunmuştu. Korkunç cinayetin zanlılarından Sami Aydoğan suçunu itiraf ederken, bir de cinsel saldırı itirafında bulundu. İşte Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan cinayetinde son durum...

ŞEYMA DEMİR NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Kırşehir'de, cesedi elleri arkadan kelepçeli olarak Kızılırmak'ta bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in katil zanlısı olarak tutuklanan, Kırşehir Asri Mezarlığında görev yapan 2 güvenlik görevlisinden Sami Aydoğan suçunu itiraf ederken, Şefik Ekici ise reddetti.

Aydoğan'ın ifadesine göre, Ağbayır mevkiindeki ormanlık alana giderek alkol almaya başlayan 2 güvenlik görevlisi, Hasan Aydoğan (21) ve evlilik planları yaptığı Şeyma Demir'in (18) bölgeye geldiğini görünce, yanlarına gidip, silahlarını göstererek kendilerini polis olarak tanıttı.

TERS KELEPÇE TAKIP TECAVÜZ ETTİLER

İki gence, 'gözaltına alındıklarını' söyleyerek ters kelepçe takıp, kendi otomobillerine alan güvenlik görevlileri, Kızılırmak kıyısına götürdü. Burada alkol alma devam eden 2 güvenlik görevlisi, iddiaya göre tecavüz ettikleri genç kızı, ensesinden tek kurşunla vurarak öldürüp, Kızılırmak'a attı. Ardından Hasan Aydoğan'ı da karnından vurup öldüren güvenlik görevlileri, Aydoğan'ın cesedini de yine Kızılırmak'a attı.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Demir'e tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden Sami Aydoğan'ın da cinayetin ardından otomobilini yıkatarak, delilleri yok etmeye çalıştığı belirlendi. Suçlamaları reddeden Şefik Ekici'nin ise CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.

HASAN AYDOĞAN BULUNDU MU?

Genç kızın cesedinin, montunun içinde oluşan hava kabarcıkları sayesinde su yüzüne çıktığı ve kıyıya vurduğu belirtilirken, karnından vurulduğu için vücuduna su dolduğu ve bu yüzden cesedi ırmak dibine çöktüğü tahmin edilen Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Şeyma Demir, Ankara'da yapılan otopsinin ardından dün merkeze bağlı Akçaağıl köyünde toprağa verildi. Babası Vedat Demir'in gözyaşlarına boğulduğu törene, HP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Şeref Baran Genç'te katıldı.