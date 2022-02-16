Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi alma adımları

Schengen bölgesine ait olan ülkelere kısa süreli seyahat gerçekleştirebilmek için, Schengen vizesi alınması gerekmektedir. Belli başlı bazı aşamalar ele alınmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, bu vizeyi alma hakkına sahiptir.

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kısa süreli, 180 gün içerisinde 90 gün süreyle Schengen ülkelerine seyahat gerçekleştirebilir. Bunun için Schengen vizesi alınması gerekmektedir. Hangi ülkeye seyahat gerçekleştirilecekse, o ülkenin başkonsolosluk web adresi üzerinden öncelikle vize başvuru formu elde edilmelidir. Bu forum gerekli resmi dil üzerinden seyahat gerçekleştirecek kişinin pasaport veya kimlik bilgisi üzerine eksiksiz ve büyük harfle doldurulmalıdır.

Yapılacak herhangi bir hata vizenin iptal olmasına sebep verebilir. Daha sonra gerekli evraklar tamamlanmalı ve randevu tarihi alınmalıdır. Alınan randevu tarihi üzerinden ilgili ülkenin vize başvuru merkezlerine ya da akredite acentelere başvurulmalıdır. Burada yapılan biyometrik veri girişleri ile beraber dosya konsolosluğa ulaştırılır.

Schengen Vizesi Alma Adımları

Schengen vizesi belli başlı bazı Avrupa ülkelerini kapsayan bir anlaşmadır. Bu anlaşma içerisinde yer alan kurallar bütününe uymak suretiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Schengen vizesi alabilir. Bordo (Hamili) pasaporta sahip olan vatandaşlar gerekli adımları takip etmek suretiyle Schengen vizesi alma hakkına sahip olur. Bunu özet halinde adamlar eşliğinde anlatmak gerekirse;

- İlgili yerden vize başvuru formu alınmalı ve eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

- Ardından randevu tarihi alınmalıdır; bu tarih bilgisayar üzerinden seyahatin yaklaşık 4 veya 5 hafta öncesi gerçekleşmelidir.

- İlgili evraklar amaca uygun olarak eksiksiz şekilde hazırlanmalıdır, (Turistik, ticari, eğitim, aile seyahati vb.)

- Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra akredite acentelere ya da vize başvuru merkezlerine randevu tarihinde gidilmelidir.

- Biyometrik veri girişi ile beraber ilgili dosya seyahat edecek ülkenin büyükelçiliği ya da başkonsolosluğuna ulaştırılır.

Kesin sonuç sadece ilgili ülkenin başkonsolosluğu ya da büyükelçiliğine aittir. Vize başvuru konusunda olumlu ya da olumsuz sonuç yalnızca bu iki yerden sağlanır. Sonuç kişiye telefon ve mail aracılığıyla ulaştırılır.

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Schengen bölgesi üyesi olan ülkelere kısa sürede seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mutlaka gerekli evrakları eksiksiz şekilde hazırlamalıdır.

- Son 10 yıl içerisinde verilmiş en az 2 adet boş sayfası bulunan pasaport,

- Vize başvuru formu,

- Beyaz fon önünde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- 18 yaşından küçük bireyler için aile tarafında onaylı belge,

- Konaklama ve uçak rezervasyon bilgileri,

- Banka hesap bilgileri,

- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- Kimlik fotokopisi,

- Sağlık sigorta poliçesi hakkında bilgiler,

Bütün bu işlemler detaylı olarak tamamlandıktan sonra vize başvuru formu ile beraber gerekli evraklar dosya haline getirilir. Daha sonra randevu tarihi eşliğinde akredite acente ya da vize başvuru merkezlerine gidilerek işlem tamamlanır.

Schengen Vizesi Ücretleri

Vize türüne bağlı olarak Schengen vizesi ücretleri değişkenlik göstermektedir. 6 yaşından küçük çocuklar için vize ücreti talep edilmez. Vize harç bedeli ile vize başvuru merkezi ücretleri ödenmelidir. Ödenecek tutar miktarı mutlaka güncel olmalı ve bu konuda bilgi alınmalıdır. Ücretler Euro üzerinden ödenmelidir. Herhangi bir sorun karşısında vize başvurusu iptal edilirse vize ücreti geri ödenmez. Ayrıca vize ücreti herhangi birine devredilemez ya da satılamaz.