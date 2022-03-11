SarÄ±yer'de Ä°ETT otobüslerinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaza kamerada; 4 yaralÄ±
SarÄ±yer'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle Ä°ETT'ye ait iki otobÃ¼s kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, 4 kiÅŸi hafif ÅŸekilde yaralanÄ±rken kaza anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Â
11.03.2022 - 01:42 | | Ertan KILIÃ‡-Ozan URAL/Ä°STANBUL (DHA)
Kaza, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda BÃ¼yÃ¼kdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi. SarÄ±yer istikametine doÄŸru seyir halindeki Ä°ETT'ye baÄŸlÄ± otobÃ¼s, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve buzlanma nedeniyle kontrolden Ã§Ä±ktÄ±. Bir sÃ¼re kayan otobÃ¼s karÅŸÄ± ÅŸeritten gelen Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ile kafa kafaya Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada 4 kiÅŸi hafif yaralandÄ±.Â
KAZA ANI GÃœVENLÄ°K KAMERASINA YANSIDIÂ
OtobÃ¼slerin Ã§arpÄ±ÅŸma anlarÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ±na Â saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, seyir halindeki otobÃ¼sÃ¼n kaymasÄ± ve karÅŸÄ± ÅŸeritten gelen otobÃ¼se Ã§arpma anÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.