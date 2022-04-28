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    YaşamŞanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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    Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bariyerlere çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

    28.04.2022 - 15:34 | | DHA
    Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir-Mardin kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Veysel Düzce (18) yönetimindeki 47 AZ 678 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, Mehdi Şekerci'nin (13) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Düzce ile İbrahim Halil Satın (14) ise ilk müdahalelerinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veysel Düzce de kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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