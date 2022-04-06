Rektörün makam şoförü feci şekilde can verdi!

- KÜTAHYA-

Kaza, öğleden sonra Kütahya- Tavşanlı karayolu 15inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Yiğit yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam otomobili, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Tayfur Demir'in (33) kullandığı 63 FK 926 plakalı TIRa arkadan çarptı. TIRın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysalın makam şoförü olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Fatih Yiğitin cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.