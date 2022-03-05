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    YaşamPinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan hayatını kaybetti! Cenazesine akın ettiler
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    Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan hayatını kaybetti! Cenazesine akın ettiler

    Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan (93), memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

    05.03.2022 - 15:36 | | DHA
    Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan hayatını kaybetti! Cenazesine akın ettiler

    Ankara’da çoklu organ yetmezliği tedavisi gören aşiret lideri Osman Zeydan, hayatını kaybetti. Zeydan’ın cenazesi, Ankara’dan memleketi Hakkari Yüksekova’ya getirildi. Zeydan için Büyükçiftlik beldesinde cenaze namazı kılındı.

    Cenazeye Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İran ve Irak'ın yanı sıra çevre illerden aşiret liderleri ile çok sayıda kişi katıldı. Osman Zeydan’ın cenazesi, ilçeye bağlı Büyükçiftlik beldesinde kılınan namazın ardından aile kabristanında toprağa verildi.

    Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan hayatını kaybetti Cenazesine akın ettiler

    Taziyeleri kabul eden Osman Zeydan'ın yeğeni iş insanı Teoman Zeydan, "Çok değerli büyüğümüzü kaybettik. Hepimiz için ve bölgemiz için çok büyük bir değerdi. Bugün gördük ki ne kadar sevildiği ortada. Küçük bir rahatsızlığından dolayı vefatı gerçekleşti. Bugün bütün bölge halkı burada. Hepimiz çok üzgünüz. Tarifi imkansız bizim için. Bundan sonra amacımız, ailemizin birliğini, beraberliğini koruyarak sürdürmektir. Onun yolunda, onun izninde yürümektir. Bize düşen budur. Bütün halkımıza uzaktan ve yakından gelen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Pinyanişi aşireti lideri Osman Zeydan hayatını kaybetti Cenazesine akın ettiler

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