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    YaşamPendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü
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    Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü

    Pendik'te sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan ve bacakları olmadığı öğrenilen 84 yaşındaki vatandaş yaşamını yitirdi.

    17.02.2022 - 08:06 | | İHA
    Pendik'te 4 katlı binada yangın: 1 ölü

    Yangın, 04.30 sıralarında Pendik Bahçelievler Mahallesi Saydam Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dairede mahsur kalan 84 yaşındaki Ahmet Uçar ise yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ahmet Uçar’ın bacaklarının olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de nöbetçi savcı eşliğinde daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi olay yerinden götürülerek morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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