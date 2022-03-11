Parkta cinsel istismara uğramıştı! Devlet psikolojik destek verecek

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Botaş Parkı'nda geçtiğimiz şubat ayında 17 yaşındaki lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen şüpheli Suat K. (38) 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ise yaşadığı travmanın ardından parkta tacize uğrayan lise öğrencisiyle görüşerek psikolojik destek hizmeti sunmayı teklif etti. Mağdur çocuğun psikolojik destek almak istediği ancak, önce ailesiyle görüşeceği öğrenildi. Ailenin izin vermesi üzerine mağdur lise öğrencisine psiko-sosyal destek hizmeti sağlandı.

SANIK İLE MAĞDUR ÇOCUK MAHKEMEDE YÜZ YÜZE GELMEYECEK

Öte yandan taciz soruşturmasıyla ilgili dava açılması sonrası, mahkeme aşamasında lise öğrencisi mağdurun sanık ile duruşma salonunda bulunmaması için, yine Anadolu Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine bağlı adli görüşme odasında ifadesinin alınması için başvuru yapılacağı bildirildi. Bu şekilde mağdur çocuğun, sanıkla yüz yüze gelmesi engellenmiş olacak.