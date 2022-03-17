Pandemi ile ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama Bitmedi ama...

AkciÄŸer SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve YoÄŸun BakÄ±m DerneÄŸi'nin (ASYOD) 16-19 Mart tarihleri arasÄ±nda Antalya'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ulusal AkciÄŸer SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kongresi'ne (UASK 2022) TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadan yÃ¼zlerce gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± ve gÃ¶ÄŸÃ¼s cerrahisi uzmanÄ± katÄ±ldÄ±. Online katÄ±lÄ±mlarÄ±n da olduÄŸu HÄ°BRÄ°T kongrede, 42'den fazla bilimsel oturum gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Kovid-19 Pandemisinin ikinci yÄ±lÄ±nda koronavirÃ¼sÃ¼n akciÄŸerler Ã¼zerindeki etkilerinin konuÅŸulduÄŸu bilimsel oturumlarÄ±n da aÄŸÄ±rlÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ± kongrede dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Kongre BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, ASYOD BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErdoÄŸan Ã‡etinkaya, Kongre Bilimsel Komite BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ersin GÃ¼nay, Kongre BasÄ±n Ä°liÅŸkileri Sorumlusu Â Prof. Dr. Hadice SelimoÄŸlu Åžen ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilim Kurulu Ãœyeleri Prof. Dr. AkÄ±n Kaya ile Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼ katÄ±ldÄ±.

Â KONGRENÄ°N EN Ã–NEMLÄ° BAÅžLIÄžI KOVÄ°D 19 PANDEMÄ°SÄ° OLDU

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda sÃ¶z alan UASK 2022 Kongre BaÅŸkanÄ± M. Emin Akkoyunlu, "Kongremizde gÃ¶ÄŸÃ¼s hastalÄ±klarÄ± ve gÃ¶ÄŸÃ¼s cerrahisi branÅŸlarÄ±nda 11 ana konunun teorik ve pratik eÄŸitiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kurslarÄ±mÄ±z da yapÄ±lÄ±yor. AsistanlarÄ±mÄ±z, konularÄ±nda deneyimli hocalardan eÄŸitim alabilme imkanÄ± yakalÄ±yor. BÃ¶ylece bu kurslarÄ±mÄ±zda hem asistan hem de uzman hekimlerimiz gÃ¼nlÃ¼k pratiklerinde sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± bulabilecek" dedi. ASYOD BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. ErdoÄŸan Ã‡etinkaya ise hibrit kongre formatÄ±nda online veya yÃ¼z yÃ¼ze katÄ±lÄ±m yapÄ±labilen bu kongreyle yeni bir dÃ¶nem iÃ§in de Ã¶ncÃ¼ olmayÄ± umut ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Ersin GÃ¼nay 2 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir tÃ¼m dÃ¼nyada en Ã¶nemli gÃ¼ndemi oluÅŸturan Kovid-19 pandemisinin, son Ã§Ä±kan varyantlarÄ±n, aÅŸÄ±larÄ±n ve aÅŸÄ±lanmanÄ±n Ã¶nemi ve Ã¶zellikle aÄŸÄ±r hastalÄ±k sÃ¼reci sonrasÄ±nda gÃ¶rÃ¼len Kovid'in uzun dÃ¶nem etkileri ve yapÄ±lmasÄ± gerekenlerin de ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kongrede, bu sorunun nedenleri, alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler ve etkin yaklaÅŸÄ±mlar ile tedavilerin de konuÅŸulacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.Â

"YAZ DÃ–NEMÄ°NDE RAHATA ERECEÄžÄ°MÄ°ZÄ° DÃœÅžÃœNÃœYORUM"

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. Tevfik Ã–zlÃ¼, "Pandemi bitti mi, bitecek mi, ÅŸimdi soru bu artÄ±k. Ancak geldiÄŸimiz noktada salgÄ±n bitti ya da bitiyor demek gerÃ§ekÃ§i olmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ virÃ¼s halen dolaÅŸÄ±mda, bulaÅŸmaya ve Ã¶ldÃ¼rmeye devam ediyor. DÃ¼nyada her gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 1 milyondan fazla pozitif vaka var hala. 4-5 bin civarÄ±nda da Ã¶lÃ¼m oluyor. Ama ÅŸu an 2 yÄ±l Ã¶ncesine gÃ¶re o kadar telaÅŸlÄ± deÄŸiliz. HayatÄ±mÄ±zÄ± geri aldÄ±k, kÄ±sÄ±tlamalar kalktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸti. TÃ¼rkiye'de de dÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok Ã¼lkesinde de yeterli dÃ¼zeyde olmasa da Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin aÅŸÄ± yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§irenleri de dahil ederseniz ki Omicron'la beraber bu sayÄ± Ã§ok arttÄ±, toplumda Ã§ok Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k oluÅŸtuÄŸuna inanÄ±yorum ben. Bu baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n da hastalÄ±ÄŸÄ±n artÄ±k sÄ±radanlaÅŸmasÄ±na, toplum iÃ§in bir tehdit olmaktan Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸunu gÃ¶rebiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, "Åžu anda pandemi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. ArtÄ±k hastalÄ±k Ã§ok hafif, ayakta geÃ§iriliyor, Ã§oÄŸu zaman yoÄŸun bakÄ±m desteÄŸi gerektirmiyor. Ama bunun istisnalarÄ± da var. 'Neden bu kadar kiÅŸi Ã¶lÃ¼yor hocam?' diyorsunuz. Ä°ÅŸte o istisnalar onlar. Yeterli doz aÅŸÄ±lÄ± olmayanlar, 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ olanlar, kronik hastalÄ±ÄŸÄ± bulunanlar veya baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± baskÄ±lanmÄ±ÅŸ kiÅŸiler. Bireysel korunma tedbirleri hala Ã¶nemini koruyor. Bu kazanÄ±lmÄ±ÅŸ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n devam etmesi lazÄ±m. Yaz dÃ¶nemine Ã§ok daha iyi bir ÅŸekilde ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum havalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla ve dÄ±ÅŸ alanlara Ã§Ä±kmakla birlikte salgÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± daha da keseceÄŸine inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

"Ä°NGÄ°LTERE'DEKÄ° DALGA BÄ°ZÄ° DE ETKÄ°LEYEBÄ°LÄ°R AMA ENDÄ°ÅžELÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z"

Ä°ngiltere'de hÄ±zla yaygÄ±nlaÅŸan ve Ã¼lkede son gÃ¼nlerde yine vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n 85 binlere ulaÅŸmasÄ±na neden olan Omicron'un alt varyantÄ± BA.2 ile ilgili kaygÄ±lara da deÄŸinen Prof. Dr. Ã–zlÃ¼, Avrupa'da gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kselme dalgalarÄ±nÄ±n genelde 3-4 hafta sonra TÃ¼rkiye'ye yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, aynÄ± artÄ±ÅŸÄ±n bizde gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini sÃ¶yledi. Ã–zlÃ¼, "Bu yeni alt varyantÄ±n daha bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olduÄŸunu da biliyoruz. Ama onun da aÄŸÄ±r hastalÄ±k yapmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde veriler geliyor. TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda Kovid geÃ§iren insanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu test yaptÄ±rmÄ±yor artÄ±k. Nezle oldum burnum akÄ±yor diyip geÃ§iÅŸtiriyor. Yani ÅŸu andaki sayÄ±larÄ±n bÃ¼tÃ¼n Kovid pozitifleri yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ama daha Ã¶nemlisi bence artÄ±k vaka sayÄ±larÄ± takip edilmesi gereken bir kriter olmaktan Ã§Ä±ktÄ±. DÃ¼nyada da TÃ¼rkiye'de de gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±larÄ± Ã¼zerinden yorum yapmanÄ±n, bunlarÄ± izlemenin salgÄ±n aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerini yitirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Burada esas olan ÅŸey, hasta sayÄ±larÄ± olmalÄ±. Yani artÄ±k yoÄŸun bakÄ±mdaki, hastanedeki hasta sayÄ±larÄ± ve tabii kaybettiÄŸimiz yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±larÄ± olmalÄ±. Bu verilere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da durumun iyi olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Omicron tabii ki hala Ã¶ldÃ¼rmeye devam ediyor ama bu Ã¶lÃ¼mler sadece Omicron'a baÄŸlanamaz. Temelde yatan diÄŸer hastalÄ±klarÄ±n katkÄ±sÄ± da Ã§ok Ã¶nemli." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

"HASTALIÄžIN HAFÄ°F SEYRETMESÄ°YLE PANDEMÄ°NÄ°N HIZI KESÄ°LDÄ°"

Prof. Ã–zlÃ¼, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±: "Ä°lk ortaya Ã§Ä±kan virÃ¼s bir kere Ã§ok daha aÄŸÄ±r, Ã¶lÃ¼mcÃ¼l seyreden bir virÃ¼stÃ¼. Ä°kincisi de o dÃ¶nemde bu hastalÄ±ÄŸÄ± tedavi edemiyorduk, hastalÄ±ÄŸÄ± tanÄ±mÄ±yorduk ve ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilemiyorduk. SaÄŸlÄ±k sistemleri buna karÅŸÄ± refleks verecek kapasiteye sahip deÄŸildi. BÃ¶yle bir durumda, bÄ±rakalÄ±m da insanlar baÄŸÄ±ÅŸÄ±k olsun demek hiÃ§ mantÄ±klÄ± deÄŸildi, doÄŸru deÄŸildi. O zaman da biz bu sÃ¼rÃ¼ baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k politikasÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledik. Ama geldiÄŸimiz noktada Omicron artÄ±k gerÃ§ekten Ã§ok hafif bir hastalÄ±k. Burada asÄ±l, risk gruplarÄ±na yÃ¶nelmemiz gerekiyor. AyrÄ±ca, (aÅŸÄ± ya da hastalÄ±kla) elde edilen baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kiÅŸiyi yÃ¼zde 100 korumasa da daha sonra ortaya Ã§Ä±kabilecek yeni bir varyanta karÅŸÄ± en azÄ±ndan kÄ±smen koruyucu oluyor. DalgakÄ±ran gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor yani. Ama tÃ¼mÃ¼yle bir baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan sÃ¶z edemeyiz Ã¶yle anlaÅŸÄ±lmasÄ±n. Ama bu ortaya Ã§Ä±kan toplumsal baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n, kÄ±smen de olsa salgÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nda yararlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â

"KOVÄ°D'Ä° AÄžIR GEÃ‡Ä°REN HASTALAR Ä°Ã‡Ä°N KOVÄ°D Ä°ZLEM POLÄ°KLÄ°NÄ°KLERÄ° Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

SaÄŸlÄ±k BakanÄ±ÄŸÄ± KoronavirÃ¼s Bilim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. AkÄ±n Kaya ise Ã¶zellikle Kovid'i aÄŸÄ±r geÃ§iren hastalarÄ±n uzun sÃ¼reli takipte kalmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekerek SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n da bu yÃ¶nde harekete dip kamu hastanelerinde Kovid izlem poliklinikleri aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aile hekimlerinin de bu hastalarÄ± bu gÃ¶zle takip edebilmeleri iÃ§in eÄŸitimden geÃ§irildiÄŸini belirtti. Prof. Dr. Kaya, "Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan hastalÄ±ÄŸÄ±n uzun dÃ¶nem etkileri ile ilgili takipler Ã§ok Ã¶nemli. Uzun sÃ¼reli izlem polikliniklerinde esas olan aslÄ±nda birincisi, akciÄŸerler aÃ§Ä±sÄ±ndan, akciÄŸer fibrozisi dediÄŸimiz bir akciÄŸerlerin fonksiyonlarÄ±nÄ±, hastalarÄ±n yaÅŸam kalitesini bozan, nefes darlÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§an bir bulgu. AkciÄŸer damar hastalÄ±klarÄ± da bir bulgu bunlarÄ± da izliyoruz. Ä°kinci ana grup kardiyolojik etkilerle ilgili. Bir de nÃ¶rolojik bulgular var. YoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, mekanik ventilasyon tedavisi almÄ±ÅŸ, uzun sÃ¼reli oksijen tedavisi almÄ±ÅŸ ya da taburcu edilirken evine oksijen cihazÄ± gÃ¶nderilmek zorunda kalÄ±nan hastalar ile yine belli yaÅŸ grubunda olan kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olan hastalar iÃ§in bu takipler Ã§ok Ã¶nemli. Bu hastalarÄ±n egzersiz kapasitelerini, solunum fonksiyonlarÄ±yla akciÄŸer grafilerine bakarak daha Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi Kovid enfeksiyonuyla ilgili herhangi bir sekel kalmÄ±ÅŸ mÄ±, bu sekel ilerleyecek mi, hastanÄ±n fonksiyonlarÄ±nÄ± bozacak mÄ±, efor kapasitesini azaltacak mÄ± bunlarÄ± izlemek gerekiyor. AyrÄ±ca pek Ã§ok hastada travma sonrasÄ± stres bozukluÄŸu, kaygÄ± bozukluÄŸu gÃ¶rÃ¼yoruz. Sevindirici olan ÅŸu ki Ã§oÄŸu hastanÄ±n uzun sÃ¼reli izlemlerinde akciÄŸerdeki etkilenmelerinin tamamen kaybolduÄŸu ya da Ã§ok azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Bir kÄ±smÄ±nda da bu etkilerin devam ettiÄŸini ama hafif fonksiyonel bozukluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. Emboli aÃ§Ä±sÄ±ndan da bu hastalarÄ±n izlenmesi gerekiyor. Nefes darlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± olan hastalar olunca akciÄŸere pÄ±htÄ± atmÄ±ÅŸ mÄ± diye doktorlarÄ±mÄ±z eÄŸitildi, hemen ilgili testleri yapÄ±yorlar. Ya da hastada anlaÅŸÄ±lmayan hipertansiyon, dÃ¼ÅŸÃ¼k tansiyon, ritim bozukluklarÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± gibi belirtiler varsa kardiyak bulgular geliÅŸmiÅŸ olabilir ihtimaliyle hem kan testleri hem de kardiyoloji muayeneleri yapÄ±lÄ±yor."