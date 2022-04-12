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    YaşamÖznur'un şüpheli ölümünü otopsi aydınlatacak
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    Öznur'un şüpheli ölümünü otopsi aydınlatacak

    Ordu'da, yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulunan Öznur Temiz (27), Akkuş ilçesinde toprağa verildi. Alınan kan ve doku örnekleri incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilen Temiz'in ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

    12.04.2022 - 16:05 |
    Öznur'un şüpheli ölümünü otopsi aydınlatacak

    Olay, önceki gün Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, Öznur Temiz'i, yer yatağında çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    EVE GİRİP ÇIKAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Öznur Temiz'in evine bir kişinin girip çıktığı tespit edildi. Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Temiz'in çocuklarının da anneannesi ile kız kardeşinde kaldığı öğrenildi.

    TOPRAĞA VERİLDİ

    Öznur Temiz’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Akkuş ilçesine bağlı Çökek Mahallesi’ne götürüldü. Temiz, burada öğle namazının ardından kırılan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

    OLAYLARIN BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

    Öznur Temiz'in bir yıl önce dini nikah kıydığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği bildirildi. Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

    DOKU ÖRNEKLERİNE İNCELEME

    Öte yandan Öznur Temiz’den alınan kan ve doku örnekleri ise incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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