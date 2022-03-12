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    YaşamOtoyolda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
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    Otoyolda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

    İzmir'in Bornova ilçesinde otoyolda otomobilin önünde giden otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    12.03.2022 - 10:06 | | Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
    Otoyolda feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı

    Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir- Aydın Çevreyolu Bornova Viyadüğü Ege Üniversitesi yol ayrımı yakınında meydana geldi. Servet Kaya yönetimindeki 45 SR 225 plakalı otomobile, arkadan gelen Ahmet Utku yönetimindeki 35 HFY 79 plakalı otomobil çarptı.

    Otoyolda feci kaza 1 ölü, 2 yaralı

    Çarpmanın şiddetiyle Kaya'nın otomobili yol kenarındaki beton bariyerlere savrulurken, Utku'nun aracı ise metrelerce sürüklendi. Kazada Servet Kaya yaşamını yitirdi, diğer araç sürücüsü Ahmet Utku ile yanındaki Haydar Canpolat ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaya'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Kaza nedeniyle Bornova yönünde trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yaklaşık 2 saat sonra yeniden normale döndü.

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