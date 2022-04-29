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    Ormandaki gözler göreve hazır

    Adana Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele organizasyonunda sorumluluk sahasındaki sistem alt yapı yenileme ve bakım çalışmalarını tamamladı.

    29.04.2022 - 08:31 | | İHA
    Ormandaki gözler göreve hazır

    Orman Bölge Müdürlüğü'nce orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için orman alanlarına hakim yerlerde konuşlandırılan kameralı yangın gözetleme kuleleri ile sayısal telsiz haberleşme ve internet veri taşınma sistemleri sayesinde 7 gün 24 saat izleniyor.

    Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elektronik Haberleşme Atölye Şefliğinde teknik personeller tarafından kesintisiz iletişim için her yıl düzenli olarak bakım ve kontrolleri yapılan kulelerde yangın sezonu öncesi eksikleri giderilerek hazır hale getirildi.

    Ormandaki gözler göreve hazır

    Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, muhtemel orman yangınlarına karşı yapılan hazırlıklar kapsamında teknik personel tarafından tüm yangın gözetleme kulelerinde bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “Orman yangınlarıyla mücadelede teşkilat olarak son teknolojik yenilikleri bünyemize katarak teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Helikopterlerimizden, insansız hava araçlarımızdan anlık görüntüler alabilmekteyiz. Yangın görev sistemi ile araçlardaki navigasyon cihazlarına yangın koordinatlarını bildirerek ekiplerimizin yangın mahalline daha hızlı ulaşmasını sağlamaktayız. Yangın yönetim sistemi ile araçlarımızın konumunu ve hareketlerini görebilmekteyiz. Bunların yanında personelimize her sene eğitimler vererek var olan bilgilerinin daha da pekişmesini sağlıyoruz. Her sene ekipman, bina, elektronik sistemlerimizin ve araçlarımızın bakımını yaparak orman yangınlarıyla mücadelede herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tüm önlemleri alıyoruz. Yangın gözetleme kuleleri de bizim ormanlarımızdaki gözlerimiz kulaklarımız. Bu sayede 7 gün 24 saat ormanlarımızı canlı olarak izleyerek muhtemel orman yangınlarının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

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