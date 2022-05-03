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    YaşamNiğde’de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı
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    Niğde’de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

    Niğde’de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

    03.05.2022 - 16:47 | | İHA
    Niğde’de otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

    Edinilen bilgiye göre, Niğde-Kayseri Karayolu 40. kilometrede meydana gelen kazada, Süleyman Erdoğan (50) idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil takla atarak yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücü Süleyman Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil içerisinde bulunan eşi Ümmügülsüm Erdoğan, çocukları Cemile ve Betül Erdoğan da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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