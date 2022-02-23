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    YaşamMüsilaj nedir, deniz salyası neden olur? Müsilaj nerelerde var, müsilaj geri mi geldi?
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    Müsilaj nedir, deniz salyası neden olur? Müsilaj nerelerde var, müsilaj geri mi geldi?

    Marmara Denizi’nin kâbusu haline gelen müsilaj, Çanakkale’den sonra İstanbul’da da yeniden kendini gösterdi. Maltepe sahili açıklarında ortaya çıkan müsilaj tabakası görenleri korkuturken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir" dedi. Peki, Müsilaj nedir, neden olur?

    23.02.2022 - 14:02 |
    Müsilaj nedir, deniz salyası neden olur? Müsilaj nerelerde var, müsilaj geri mi geldi?

    Deniz salyası olarak da bilinen Müsilaj, geçen yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi’nde ortaya çıkmış, aylarca balıkçıları olumsuz etkilemişti. Çanakkale Boğazı’nda tekrar görünen beyaz tabaka, şimdi de İstanbul’da görüldü. Bakan Kurum, "Marmara denizinde izleme faaliyetlerimiz sürdürüyoruz. 152 noktada izleme faaliyetlerimiz anbean yapıyoruz. Yaptığımız izleme faaliyetleri çok çok olumlu. Özellikle yaz başında 10- 25 metre derinlikte sıkışan Müsilaj tabakaları 26 Ocak tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi" dedi. Kurum, Çanakkale'de müsilaj görüldüğü iddialarıyla ilgili olarak ise, “Bizim yaptığımız tespitlerde, gözlemlerde ve uydu görüntülerinde yüzeye vurmuş hangi bir müsilaj tabakası yoktur" ifadelerini kullandı.

    MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

    Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

    Müsilajın oluşabilmesi için mevsim sıcaklıkları, akıntı, tuz seviyesi, kirlilik vb. birçok farklı etken var.

    MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?

    Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var:

    -Bunlardan ilki Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

    -İkincisi azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlarda denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

    -Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk

    Bakan Kurum, “Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, derinde de şu an için müsilaj yoktur. Bu olmayacağı anlamına gelmeyecektir" dedi.

     

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