°
Şehir seçiniz
    BİST1.8821.66EURO15.850.06USD14.070.36ALTIN868.901.59
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamMuğla'da peş peşe korkutan depremler!
    HaberlerYaşam Haberleri Muğla'da peş peşe korkutan depremler!
    ABONE OL

    Muğla'da peş peşe korkutan depremler!

    AFAD verilerine göre, gece yarısından bu yana Muğla'da art arda depremler meydana geliyor.

    25.02.2022 - 07:55 |
    Muğla'da peş peşe korkutan depremler!

    AFAD verilerine göre, saat 07.36'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 53.94 km olarak ölçüldü.

    ART ARDA DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

    AFAD verilerine göre gece saat 4 sularında merkez üssün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü.

     

      GÜNCEL HABERLER

      Kiev’de vurulan İHA’nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

      Kiev’de vurulan İHA’nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

      Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

      Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

      Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

      Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kiev’de vurulan İHA’nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

      Kiev’de vurulan İHA’nın binaya düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

      Sıradaki Haber
      Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

      Evlenme ve boşanma oranları belli oldu! TÜİK açıkladı

      Sıradaki Haber
      AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

      AK Parti'li Altunyaldız: Enerji tedarikinde risk beklemiyoruz

      Sıradaki Haber
      İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

      İş yerinde bunu yapan tüm çalışanlar yandı! Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek

      Sıradaki Haber