Muğla'da peş peşe korkutan depremler!

AFAD verilerine göre, saat 07.36'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 53.94 km olarak ölçüldü.

ART ARDA DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

AFAD verilerine göre gece saat 4 sularında merkez üssün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü.