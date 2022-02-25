Muğla'da peş peşe korkutan depremler!
AFAD verilerine göre, gece yarısından bu yana Muğla'da art arda depremler meydana geliyor.
25.02.2022 - 07:55 |
AFAD verilerine göre, saat 07.36'da merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 53.94 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 25.02.2022, 07:36:23 TSİ
Enlem : 36.8141 N
Boylam : 28.1780 E
Derinlik : 53.94 km
Detay : https://t.co/RlEn67pb3Q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ART ARDA DEPREMLER MEYDANA GELİYOR
AFAD verilerine göre gece saat 4 sularında merkez üssün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü.