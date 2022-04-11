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    YaşamMinibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı
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    Minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

    Bitlis'te, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün toprak yığınına çarparak, takla attığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, sürücü dahil 25 kişi de yaralandı.

    11.04.2022 - 09:50 |
    Minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

    Kaza, Adilcevaz'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçedere köyü yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan Uğur Tanşuli yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

    Minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

    Kazada 4 kaçak göçmen hayatını kaybederken, sürücü dahil 25 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

     

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