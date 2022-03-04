°
Şehir seçiniz
    BİST1.991-1.61EURO15.58-0.35USD14.230.84ALTIN893.011.57
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamMezarlıkta esrarengiz olay! Aile mezarından çıktı, savcılık devreye girdi
    HaberlerYaşam Haberleri Mezarlıkta esrarengiz olay! Aile mezarından çıktı, savcılık devreye girdi
    ABONE OL

    Mezarlıkta esrarengiz olay! Aile mezarından çıktı, savcılık devreye girdi

    Adana'da mezarlığa gömülmüş, 6-7 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

    04.03.2022 - 18:34 | | DHA
    Mezarlıkta esrarengiz olay! Aile mezarından çıktı, savcılık devreye girdi

    Olay, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesinde meydana geldi. Aile mezarlığının yanında çocuk mezarı olduğunu fark eden Adnan Kayas, yakınlarını arayarak, çocuk cenazesi gömüp gömmediklerini sordu. Yakınlarından gömülmediği yanıtını alan Kayas, polisi arayıp, aile mezarlığına izinsiz olarak cenaze gömüldüğü ihbarında bulundu. Savcılık talimatıyla açılan mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen cenin çıktı. Yapılan incelemenin ardından cenin, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ceninin, kim ya da kimler tarafından gömüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

    GÜNCEL HABERLER

    Petrol fiyatları için bomba tahmin! Daha da yükselecek, resmen açıkladılar

    Petrol fiyatları için bomba tahmin! Daha da yükselecek, resmen açıkladılar

    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    TCDD'den HES Kodu açıklaması

    TCDD'den HES Kodu açıklaması

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Petrol fiyatları için bomba tahmin! Daha da yükselecek, resmen açıkladılar

    Petrol fiyatları için bomba tahmin! Daha da yükselecek, resmen açıkladılar

    Sıradaki Haber
    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Sıradaki Haber
    TCDD'den HES Kodu açıklaması

    TCDD'den HES Kodu açıklaması

    Sıradaki Haber
    Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, 3 bin bekçi alımı ne zaman olacak? EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, 3 bin bekçi alımı ne zaman olacak? EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber