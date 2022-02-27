Mantardan zehirlendi, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği belirtilen Ali Ustaoğlu, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.
27.02.2022 - 16:51 | | İHA
İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ustaoğlu, ormandan topladığı mantarları yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ustaoğlu, yoğun bakım ünitesine alındı. 10 gündür hastanede tedavi gören Ustaoğlu’nun yediği mantardan zehirlendiği belirlendi. Ustaoğlu, tüm müdahalelere rağmen yaşamı yitirdi.