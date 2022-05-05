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    YaşamMakineden fırlayan taş, oğlunun ölümüne neden oldu
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    Makineden fırlayan taş, oğlunun ölümüne neden oldu

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde ot biçme makinesinin fırlattığı taş, Nebi Kuş isimli vatandaşın boynuna çarptı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

    05.05.2022 - 01:45 | | İHA
    Makineden fırlayan taş, oğlunun ölümüne neden oldu

    Olay, Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi’nde meydana geldi. O.K. adlı vatandaş, 48 TF 154 plakalı traktörünün arkasına taktığı ot biçme makinesi ile tarlasında ot biçtiği sırada makineden taş fırladı.
    Sert bir şekilde fırlayan taş, tarlada çalışma yapan ve Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Nebi Kuş’un boynuna çarptı. Taşın çarpması sonucu Nebi Kuş yere yığılırken, traktörü kullanan baba O.K., hemen traktörü durdurup oğlunun yardımına koştu.
    Yardım istenmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Nebi Kuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcı incelemesinin ardından olay yerinden alınan Nebi Kuş’un cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği bildirildi.
    Traktörü kullanan baba O.K. fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüleceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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