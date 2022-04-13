°
Şehir seçiniz
    BİST2.449-0.61EURO15.830.13USD14.600.01ALTIN927.020.53
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
    ABONE OL

    Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

    Bursa'da kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

    13.04.2022 - 14:59 | | Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)
    Kuyumculara sahte altın satan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

    Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 30 Mart'ta meydana gelen olayda, kuyumcuya giren 4 kişi, 8,08 gram ağırlığındaki altın zinciri sattı. Zincirin sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takipte Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir kuyumcuya girdikleri belirlenen şüpheliler, ellerindeki 7,5 gram ağırlığındaki sahte altın zinciri satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden M.V. (25) ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı; Ö.Y. (31), A.K. (37) ve A.K. (30) de işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Meteoroloji son dakika açıkladı! Çok kuvvetli geliyor, hava tamamen tersine dönüyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca ilde...

    Muharrem İnce: İthalat lobilerine teslim olmayacağız

    Muharrem İnce: İthalat lobilerine teslim olmayacağız

    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni istihdam desteği 2022! İstihdam desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları ne?

    Yeni istihdam desteği 2022! İstihdam desteğinden kimler yararlanabilecek? Başvuru şartları ne?

    Sıradaki Haber
    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    'Casus Şehri'ne el konuldu! Ukraynalı sığınmacıların kullanımına verilecek

    Sıradaki Haber
    “Erkek olan gelsin” diyen Suriyeli sınır dışı mı edildi? Suriyeli esnaf ceza aldı mı?

    “Erkek olan gelsin” diyen Suriyeli sınır dışı mı edildi? Suriyeli esnaf ceza aldı mı?

    Sıradaki Haber
    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sterlin dolar karşısında erdi! 1.5 yılın en düşük seviyesini gördü

    Sıradaki Haber