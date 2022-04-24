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    YaşamKütahya’da 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
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    Kütahya’da 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

    Kütahya’da polisin şüphe üzerine durdurduğu bir kamyonda 4 milyon 300 bin adet 'makaron' olarak bilinen kaçak filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi.

    24.04.2022 - 14:43 |
    Kütahya’da 4 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri F.E. idaresindeki 43 ACM 725 plakalı kamyonu durdurdu. Islak mendil taşıdığını öne süren sürücünün aracında yapılan incelemelerde 21 bin 500 adet kutuda toplam 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz 'makaron' olarak bilinen filtreli boş sigara kağıdı ele geçirildi. Sürücü F.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, araçtaki bandrolsüz makaronlara el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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