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    YaşamKucağında çocuk bulunan kadına tekme ve yumrukla saldırdı! Kimse müdahale etmedi
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    Kucağında çocuk bulunan kadına tekme ve yumrukla saldırdı! Kimse müdahale etmedi

    İstanbul Pendik'te kucağında çocuğu bulunan kadın bir erkeğin tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı. Çevrede bulunanlar olay müdahalede bulunmazken, evinin penceresinden saldırı anlarını görüntüleyen bir kadın tepki gösterdi.

    12.04.2022 - 09:54 | | Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL,(DHA)
    Kucağında çocuk bulunan kadına tekme ve yumrukla saldırdı! Kimse müdahale etmedi

    Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. İddialara göre kimliği belirsiz bir erkek, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. O sırada sokakta bulunanlar olaya müdahalede bulunmazken, yakındaki bir apartmanda oturan kadın evinin penceresinden olaya tepki gösterdi.

    Yoldaki başka bir kadın yerdeki kadına yardım etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, daha sonra grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı.

    Görüntüleri pencereden çeken kadının, "Kimi dövüyor? Ne yapıyorsun? Kadını dövüyor. Çocuk var kadının kucağında" dediği duyuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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