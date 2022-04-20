Kız yurdunu karıştıran olay! 'Ahlaksız teklifte de bulunmadım' dedi ve karar verildi

Eskişehirde, kız öğrenci yurduna gece yarısı izinsiz girdiği için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Abdülmecit B., savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikte yeniden ifadesi alınan Abdülmecit B., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Abdülmecit B.nin parmak iziyle giriş yapılabilen yurda kolayca girmesi öğrenciler ve kadın dernekleri tarafından protesto edildi. Öğrenciler, yurt önünde toplanarak Abdülmecit B.nin yurt girişinde kız öğrencileri sözlü olarak taciz ettiğini öne sürdü. Ulus Anıtı Meydanında toplanan Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri ise yurtta güvenliğin artırılmasını talep ederek basın açıklaması yaptı.

"AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNMADIM"

Abdülmecit B. (42), ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen Abdülmecit B., gazetecilerin sorusu üzerine kız yurduna yanlışlıkla girdiğini öne sürerek, Ben yurda bilerek girmedim. Namaz kılmak için oraya girdim. Kimseye herhangi bir ahlaksız teklifte de bulunmadım. Ben oraya sıkıştığım için girdim dedi.