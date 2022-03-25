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    YaşamKıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma
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    Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma

    Eskişehir’de eskortluk yaptığı öne sürülen kadını kıskandığı Emrah Sakarya’yı av tüfeğiyle başından vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık Ömer B. mahkemedeki savunmasında, “Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir” dedi.

    25.03.2022 - 13:55 | | İHA
    Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma

    Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Ömer B. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya daha önceki celsede Adli Görüşme Odası’ndan (AGO) beyanda bulunan tanık Defne U., maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

    “Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir”

    Mahkemedeki savunmasında önceki beyanlarını tekrar eden sanık Ömer B., “Benim eskortluk yapan birini kıskanmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Kıskançlık nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin sanığından yeni savunma

    Olayın geçmişi

    Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2021 tarihinde 29 yaşındaki Emrah Sakarya için kayıp müracaatı yapıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucu öldürülme şüphesi taşıyan olayın incelemesini Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği devraldı. Olayla ilgili defalarca irtibata geçilen Emrah Sakarya’nın arkadaşı Defne U. (35), olayı daha fazla saklayamayınca cinayeti itiraf etmişti. Defne U. maktul Emrah Sakarya’nın kayıp olmadığını, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Ömer B. tarafından öldürüldüğü itirafında bulunmuştu.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri Defne U.’dan aldıkları bilgiler doğrultusunda Mihalgazi yolundaki ormanlık alanda çalışma başlattı. Ormanlık alanda polis iz arama köpekleriyle birlikte yapılan çalışmalar sonuç verdi. Cinayetin işlendiği ormanlık alanın içinde Emrah Sakarya’nın cansız bedeni ve cesedin yanında olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğine ulaşıldı. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. Cinayet şüphelisi Ömer B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Ömer B. cezaevine gönderilmişti.

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