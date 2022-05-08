Kar yağışı etkili oldu! Görenler inanamadı, yaz geldi derken...

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylere mayıs ayında kar yağdı.

Bitlis’te birkaç gündür etkili olan sağanak yağış kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Ahlat ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı.

BEMBEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

İlçeye bağlı Cemalettin köyünde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Köylüler mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlık yaşarken çocuklar da yeni kar yağışını fırsat bilerek kızaklarıyla kaymanın keyfini yaşadı.