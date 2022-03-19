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    YaşamKafa kafaya dehşet! 4 ölü, 5 yaralı
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    Kafa kafaya dehşet! 4 ölü, 5 yaralı

    Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

    19.03.2022 - 15:46 |
    Kafa kafaya dehşet! 4 ölü, 5 yaralı

    Kaza, Mardin Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi aldı, sağlık ekibi de yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza yerinde yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.

    ÖLEN ZELİHA'NIN YARIN DÜĞÜNÜ VARMIŞ

    Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. 

    Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi. Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

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