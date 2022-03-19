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    Alain Delon ötenazi istiyor!

    FransÄ±z oyuncu Alain Delon (86), "YaÅŸlanmak berbat!" diyerek Ã¶tenazi ile hayatÄ±na son vermek istediÄŸini duyurdu.Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaÅŸlÄ± adam olmak ve hastalÄ±ktan muzdarip olmak istemediÄŸini ifade ederek dile getirdi.Â

    19.03.2022 - 16:09 |
    Alain Delon ötenazi istiyor!

    HastalÄ±klarla yaÅŸamak istemediÄŸini dile getiren usta oyuncu Ã¶tenazi ile hayatÄ±na son vermek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Delon, "YaÅŸlanmak berbat! HiÃ§bir ÅŸey yapamÄ±yoruz. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ ve gÃ¶rme duyumuzu kaybediyoruz. AyaÄŸa kalkamÄ±yor, aÄŸrÄ± hissediyoruz. BÃ¼yÃ¼k bir eziyet" dedi. 86 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, oÄŸlu Anthony'den Ã¶lmesine yardÄ±m etmesini isteyerek, "YaÅŸlandÄ±kÃ§a, hastaneler veya iÄŸneler olmadan hayattan sessizce gitme hakkÄ±mÄ±z var" diye konuÅŸtu. Delon 2002 yÄ±lÄ±nda depresyon geÃ§irmiÅŸ ve intihar giriÅŸiminde bulunmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

    Alain Delon Ã¶tenazi istiyor

    Ã–TANAZÄ° NEDÄ°R?

    Ã–tanazi, bir kiÅŸinin veya bir hayvanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ±, yaÅŸamlarÄ±nÄ±n dayanÄ±lamayacak durumda olarak algÄ±lanmasÄ± sebebiyle, acÄ±sÄ±z veya Ã§ok az acÄ±tan bir Ã¶lÃ¼mcÃ¼l enjeksiyon yaparak, yÃ¼ksek dozda ilaÃ§ vererek veya kiÅŸiyi yaÅŸam destek Ã¼nitesinden ayÄ±rarak sonlandÄ±rmaktÄ±r.

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