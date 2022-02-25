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    Yaşamİzmir'de yaşayan Ukraynalılardan 'Savaşa hayır' eylemi
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    İzmir'de yaşayan Ukraynalılardan 'Savaşa hayır' eylemi

    İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın başlattığı askeri harekata tepki gösterdi. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan yerleşik Ukraynalılar adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz" denildi.

    25.02.2022 - 15:59 | | Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)
    İzmir'de yaşayan Ukraynalılardan 'Savaşa hayır' eylemi

    İzmir Ukraynalılar Derneği, Rusya’nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıyı düzenledikleri eylemle protesto etti. Derneğin çağrısıyla Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen Ukrayna vatandaşları, Rusya'ya geri çekilme çağrısı yaptı. Ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizlerle meydana gelen Ukraynalılar, açıklama öncesinde Ukrayna ve Türkiye milli marşlarını okudu. Çocuklarıyla birlikte eyleme katılan Ukraynalılar, savaşın durdurulması istedi.

    İzmirde yaşayan Ukraynalılardan Savaşa hayır eylemi

    Grup adına basın açıklamasını okuyan Dernek Başkanı Olena Özbek, "Belki herkes susmuyor ama biz çok hareket görmüyoruz. Bu akılalmaz saldırılar zalim şekilde sivil halka yapılıyor. Sınır boyunca çatışmalar devam ediyor. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın merkezi bombalanıyor. Dünya susuyor, kınıyorlar ama etkili bir icraat yok. Ukrayna zaten topraklarını savunur ama yaptırımlarla durdurmak varken neden uzatılıyor? Tüm devletler, bu savaşa hayır demeli. Topraklarımızda savaş istemiyoruz. Türk yetkililer Rusya ile diplomatik ilişkilerini kessin, yaptırımlar uygulansın. Artık Karadeniz'de barış yok. Bu son olmayacak, Rusya yarın buraya da gelir" ifadelerini kullandı.

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