°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.680.17USD14.870.16ALTIN901.09-0.51
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİzmir'de uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı
    HaberlerYaşam Haberleri İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı
    ABONE OL

    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı

    İzmir'de polisin Ramazan Bayramı öncesinde düzenlediği 24 operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38' i tutuklandı.

    02.05.2022 - 08:51 | | DHA
    İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı

    İzmir polisi 24 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar- skunk maddesi, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 ecstasy, 229 captagon, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 7 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.

    İzmirde uyuşturucu operasyonu: 52 gözaltı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Eski milletvekili hayatını kaybetti

    Eski milletvekili hayatını kaybetti

    Erken emeklilik imkanı! İşçi, memur, kadın, erkek fark etmiyor! Tarih öne çekiliyor

    Erken emeklilik imkanı! İşçi, memur, kadın, erkek fark etmiyor! Tarih öne çekiliyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski milletvekili hayatını kaybetti

    Eski milletvekili hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber
    Erken emeklilik imkanı! İşçi, memur, kadın, erkek fark etmiyor! Tarih öne çekiliyor

    Erken emeklilik imkanı! İşçi, memur, kadın, erkek fark etmiyor! Tarih öne çekiliyor

    Sıradaki Haber
    Bugün marketler açık mı? A101, Migros, BİM, ŞOK çalışıyor mu? Marketlerin bayram çalışma saatleri!

    Bugün marketler açık mı? A101, Migros, BİM, ŞOK çalışıyor mu? Marketlerin bayram çalışma saatleri!

    Sıradaki Haber
    Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

    Irak'ta kum fırtınası! 400’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber