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    Yaşamİzinsiz salyangoz toplayan Alman'a 109 bin lira ceza
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    İzinsiz salyangoz toplayan Alman'a 109 bin lira ceza

    Doğa Korumu ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Akseki ilçesinde Alman vatandaşına, kaçak ve usulsüz salyangoz topladığı gerekçesiyle 109 bin 593 lira ceza uyguladı.

    05.03.2022 - 09:43 | | DHA
    İzinsiz salyangoz toplayan Alman'a 109 bin lira ceza

    DKMP Akseki Şefliği'ne bağlı ekipler, rutin olarak yaptıkları biyoçeşitlilik ve av koruma kontrol faaliyetleri sırasında, Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda biyokaçakçı olabileceğinden şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonunda ismi açıklanmayan Almanya uyruklu kişinin, kitap yazmak için kaçak olarak bölgedeki salyangoz türlerini topladığı tespit edildi. Toplanan salyangozlara el koyulurken, Alman'a da 109 bin 593 lira ceza uygulandı.

    DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bölge Müdürlüğümüz Antalya İl Şube Müdürlüğü Akseki DKMP Şefliği ekiplerince 3 Mart 2022 tarihinde yapılan rutin biyoçeşitlilik ve av koruma kontrol faaliyetleri esnasında Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında karşılaşılan bir kişinin biyokaçakçı olabileceğinden şüphelenilmiş ve takibe alınmıştır. Alman uyruklu olan şahsın bilimsel amaçlı kitap yazmak için izin almadan kaçak ve usulsüz olarak salyangoz türlerini topladığı tespit edilmiştir. Biyokaçakçılık yapan şahsın arazide kullanmış olduğu pens, makas, saklama kapları, saklama poşetleri ve yakalamış olduğu salyangozlara el konulmuştur ve 109 bin 593 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır" denildi.

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