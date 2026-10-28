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Kış sporlarının başkentinde dev yatırım!

28.10.2026 - 09:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kış sporlarının başkentinde dev yatırım!

Türkiye’nin kış sporlarındaki göz bebeği ve ülkenin ilk ile tek kayakla atlama tesisi unvanını taşıyan Erzurum Kayakla Atlama Kompleksi, dev bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Erzurum Valiliği koordinesinde yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla kentin kış turizmi ve spor altyapısının uluslararası standartların üzerine çıkarılması hedefleniyor. Tesisin hem ulusal sporculara hem de dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak kapasiteye ulaştırılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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Erzurum’un simgelerinden biri olan ve Türkiye’nin ilk ve tek kayakla atlama tesisi unvanını taşıyan komplekste, Erzurum Valiliği koordinesinde yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin kış turizmi ve spor altyapısını güçlendirecek dev projeye ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Tesisin hem ulusal hem de uluslararası kış sporları alanında zirveye taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü aktarıldı.

 

BETON PİSTLER AHŞAP SİSTEMLE YENİLENİYOR

Yenileme çalışmaları kapsamında, atlama rampaları modern teknolojiyle entegre edilerek tamamen modernize ediliyor. Mevcut beton pistler, sporcu sağlığı ve performansına daha uygun, dayanıklı ahşap sistemlerle yenilenirken; komplekste yer alan sporcu evleri de modern yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

 

HEDEF: 12 AY KESİNTİSİZ SPOR VE YENİ ŞAMPİYONLAR

Geleceğin şampiyonlarını Erzurum'da yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Valilik, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile entegre şekilde yürütülen projeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz; yılın 12 ayı kesintisiz antrenman imkânı sağlayarak Erzurum’u ulusal ve uluslararası kış sporlarının önemli merkezlerinden biri hâline getirmek. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek ve uluslararası başarılara ulaşmak için spor altyapımızı güçlendirmeye, spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz."

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Kış sporlarının kalbi konumundaki tesisin, modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından uluslararası organizasyonlara ve profesyonel sporcuların kamplarına ev sahipliği yapması bekleniyor.

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