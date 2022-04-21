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    Yaşamİstanbul’un hanımağası yakalandı! Gider ayak tehdit etti
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    İstanbul’un hanımağası yakalandı! Gider ayak tehdit etti

    İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticaretinin sıfır noktasına yerleşen "Hanımağa" lakaplı firari Pınar D., polisin operasyonuyla yakalandı. Esenler Asayiş Büro ekiplerince yürütülen operasyonda, 13 suç kayıtlı Pınar D.'nin evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği ve kılıç ele geçirildi. Gözaltındaki Pınar D., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevki sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşan Hanımağa, "Kırk gün kar yağar bir gün av olur" notunu düşerek son anlarında bile meydan okudu.

    21.04.2022 - 10:35 |
    İstanbul’un hanımağası yakalandı! Gider ayak tehdit etti

    İstanbul Esenler'de cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin cezaevine gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla tanınan Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu. Pınar D.'nin Esenler'de bulunan bir dairede uyuşturucu ve silah ticareti gerçekleştirdiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

    EL BOMBASI, M16, POMPALI VE KILIÇ BULUNDU

    Polis adreste bulunan Pınar D.'nın kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, "savaşta mıyız" dedirten bir manzarayı da gün yüzüne çıkardı. Evde 360 adet uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala; otoparkta ise pompalı tüfek bulundu.

    İstanbul’un hanımağası yakalandı Gider ayak tehdit etti

    AYNI ADRESE İKİNCİ OPERASYON

    Pınar D.'nin evde bulunmaması nedeniyle teknik ve fiziki takip çalışmalarını derinleştiren polis, 10 gün sonra aynı adrese ikinci kez operasyon düzenledi.

    Baskınla daireye giren Esenler Emniyeti yakaladığı Pınar D.'yi az miktar uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına aldı.

    Hanımağa'nın emniyetteki işlemleri sırasında uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, evden hırsızlık ve intihara teşebbüs suçlarından 13 kaydının olduğu ortaya çıktı.

    Hanımağa, sevk işlemleri sırasında kaydedilen görüntülerini paylaşarak "Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim.

    Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın, size güzel günler yaşatmak dileğiyle" notunu düştü. (Bulut Yamandağ-Sabah)

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